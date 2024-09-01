Певец Андрей Губин рассказал, что будет жениться только по любви. Об этом он сообщил в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Во время фестиваля «Новая волна» в Сочи внимательные поклонники Андрея Губина заметили певца в компании девушки. Музыкант тщательно скрывает личную жизнь и не рассказывает о личности своей возлюбленной. На концерте они сидели в разных рядах.

Несмотря на это, Андрей Губин до сих пор не женат. По его словам, свадьба случится только при наличии большой любви.

«Два раза был гражданский брак по полтора года, женат я не был. Поэтому я невинен. Я верю в любовь. Жениться надо по любви. Столько песен про любовь написать и жениться по расчету? Ну идиотизм. Будет любовь — женюсь. Любви не будет — буду ждать», — рассказал он.

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