«Призовое место по саунам»: Солнцев о темном прошлом группы «Фабрика»

Группа «Фабрика» появилась 20 лет назад. У женского коллектива всегда было множество поклонников, которые и сейчас с интересом наблюдают за творчеством красавиц. Но многие с теплотой вспоминают золотой состав. Шоумен Рустам Солнцев порассуждал о темном прошлом группы.

Напомним, что сначала в коллективе пели: Сати Казанова, Саша Савельева, Ира Тонева и Мария Алалыкина, которое была в составе непродолжительное время. По мнению Рустама, группу любили не только за песни, но и за внешние данные солисток.

«Мне кажется, группа «Фабрика» занимала призовое место по саунам и крепким мужским корпоративам», – заявил Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Шоумен также прокомментировал скандал между Сати Казановой и ее коллегой Алексеем Кабановым. Напомним, что экс-солист группы «Корни» уверял, что брюнетку не хотели брать в жены из-за ее плохой репутации.

«Сати почему-то стесняется своего прошлого. Разве Сати не выступала в купальнике? Ничего такого не было? Точно нет? Сушами ее голенькую не обкладывали? Ее или других участниц? А может, Сати выпрыгивала из торта? Конечно, это только мое допущение, довольно ироничное, – рассуждает Солнцев.

Звезда соцсетей призвал Казанову не стесняться, а признаться в том, что такое действительно было.

Ранее мы писали о том, как бывший Сати диагностировал у певицы маразм.