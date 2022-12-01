У певицы Сати Казановой - маразм

Перепалка между бывшими влюбленными Алексеем Кабановым и Сати Казановой все чаще напоминает шуточные перепалки старых друзей.

Напомним, между звездами был достаточно долгий роман, который так и не смог перерасти в серьезные семейные отношения.

Недавно Казанова обвинила бывшего бойфренда в пристрастии к алкоголю. По словам певицы, Кабанов не подвыпившим просто не бывает.

Услышав такую фразу, репортеры СМИ моментально направились к экс-участнику «Корней», который, в свою очередь, парировал реплику артистки.