14:40, 01 декабря 2022
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У певицы Сати Казановой - маразм
Перепалка между бывшими влюбленными Алексеем Кабановым и Сати Казановой все чаще напоминает шуточные перепалки старых друзей.
Напомним, между звездами был достаточно долгий роман, который так и не смог перерасти в серьезные семейные отношения.
Недавно Казанова обвинила бывшего бойфренда в пристрастии к алкоголю. По словам певицы, Кабанов не подвыпившим просто не бывает.
Услышав такую фразу, репортеры СМИ моментально направились к экс-участнику «Корней», который, в свою очередь, парировал реплику артистки.
- Что думаю по поводу того, что я алкоголик? — посмеялся он — у меня супруга есть, так что мне запрещается начинать баталию. Вообще, мне без разницы, что говорит эта женщина с маразмом».
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://www.woman.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: