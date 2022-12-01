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14:40, 01 декабря 2022
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У певицы Сати Казановой - маразм

У певицы Сати Казановой - маразм

Перепалка между бывшими влюбленными Алексеем Кабановым и Сати Казановой все чаще напоминает шуточные перепалки старых друзей.

Напомним, между звездами был достаточно долгий роман, который так и не смог перерасти в серьезные семейные отношения.

Недавно Казанова обвинила бывшего бойфренда в пристрастии к алкоголю. По словам певицы, Кабанов не подвыпившим просто не бывает.

Услышав такую фразу, репортеры СМИ моментально направились к экс-участнику «Корней», который, в свою очередь, парировал реплику артистки.

  • Что думаю по поводу того, что я алкоголик? — посмеялся он — у меня супруга есть, так что мне запрещается начинать баталию. Вообще, мне без разницы, что говорит эта женщина с маразмом».
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