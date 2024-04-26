«Логичная история»: Авербух объяснил, почему Валиева не выступает в ледовых шоу

Известный фигурист и хореограф-постановщик Илья Авербух рассказал, почему Камила Валиева не принимает участия в ледовых шоу. Об этом он заявил в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Каток».

Как признался фигурист, внутри федерации фигурного катания принято некоторое общее решение, придерживаться которого приходится всем.

«Если уж такие правила, то сейчас, мне кажется, это абсолютно логичная история. Нужно выждать это время, не нарушая, не провоцируя, никому не говоря, не создавать ещё прецедент», — высказался Авербух.

Хореограф подчеркнул, что дисквалификация может коснуться и спортсменов, которые захотят выступить с Валиевой.

«По правилам не только Камила, а еще и все те ребята, которые выступают на одном шоу с ней, попадают в зону дисквалификации, потому что они как бы заочно тоже как бы поддерживают тогда эту ситуацию», — заключил он.

Напомним, 29 января Спортивный арбитраж дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года по делу о нарушении антидопинговых правил. Все результаты спортсменки аннулируются, начиная с 25 декабря 2021 года, когда Валиева сдала допинг-пробу на чемпионате России. С этой же даты отсчитывается срок ее дисквалификации.

Ранее Авербух поведал о реакции старшего сына на беременность Лизы Арзамасовой.