«Даниил пожелал еще и Мерседес»: почему Коташенко не пошла на мировое соглашение с родственниками Градского

Вдова музыканта и певца Александра Градского Марина Коташенко ответила, почему с самого начала не пошла на мировое соглашение с детьми покойного мужа. По ее словам, они не делали таких предложений, а через представителей передавали, что хотели бы получить из доли супруги и младших детей артиста.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

«Каждый раз к списку пожеланий добавлялся все новый и новый объект. Так в последней попытке (с моей стороны) уладить вопрос внесудебно, Даниил пожелал ко всему прочему еще и Мерседес S класса», - сообщила Коташенко.

Она напомнила, что мировое соглашение предполагает компромисс, однако в данном случае старшие дети Градского были согласны только на выполнение их требований, утверждает вдова. По ее словам, в судебном споре участвовали органы опеки: ни они, ни сама Коташенко не готовы были ущемлять интересы малолетних.

Жена Градского раскрыла, почему Даниил опоздал на отпевание отца. По ее словам, он подавал заявление о принятии наследства. Она считает, что как старший брат, мужчина должен был взять под опеку младших, но вместо этого он выставляет отца на потеху публике, говорит Коташенко.

«Самым большим желанием моего мужа было, чтобы все его дети общались, любили и поддерживали друг друга», - рассказала она и добавила, что певец не мог бы представить, что взрослые дети попытаются отобрать у младших имущество.

Ранее сообщалось, что Коташенко подала в суд на детей Градского. Дата заседания еще не назначена. Исковое заявление рассмотрит Тверской суд Москвы.