НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 июля 2025, 12:37
1 мин.

«Признание в любви к России»: Бейонсе вышла на сцену в шапке-ушанке

Мария Погребняк назвала признанием в любви к РФ появление Бейонсе в шапке-ушанке.
«Признание в любви к России»: Бейонсе вышла на сцену в шапке-ушанке

© Chris Pizzello/Invision/East News

Блогер Мария Погребняк прокомментировала появление на сцене американской певицы Бейонсе в традиционной русской шапке-ушанке. Она выразила уверенность, что звезда таким образом намекает на симпатию к России.

«Если выступление Бейонсе в триколоре от Elie Saab многие могли посчитать случайностью, то ушанка — это уже точно признание в любви к России», — написала Мария в своем Telegram-канале.

Певица в настоящее время гастролирует с концертным туром Cowboy Carter. На одном из концертов она вышла на сцену в костюме в цветах российского флага и вызвала ажиотаж в Сети.

Поклонники американской звезды надеются, что таким образом она признается в любви к России и когда-нибудь обязательно приедет с гастролями.

«Признание в любви к России»: Бейонсе вышла на сцену в шапке-ушанке

© PrtScr видео Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее во время концертного тура Cowboy Carter в Лондоне с певицы Бейонсе на сцене упали штаны. При этом знаменитость не растерялась — она присела и начала пытаться поднять брюки так, как будто это часть номера. В какой-то момент на помощь исполнительнице пришла одна из ее танцовщиц.

Источник:Telegram-канал Марии Погребняк
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Бейонсе
Мария Погребняк
шапка-ушанка
новости шоу-бизнеса