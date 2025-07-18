«Признание в любви к России»: Бейонсе вышла на сцену в шапке-ушанке

Блогер Мария Погребняк прокомментировала появление на сцене американской певицы Бейонсе в традиционной русской шапке-ушанке. Она выразила уверенность, что звезда таким образом намекает на симпатию к России.

«Если выступление Бейонсе в триколоре от Elie Saab многие могли посчитать случайностью, то ушанка — это уже точно признание в любви к России», — написала Мария в своем Telegram-канале.

Певица в настоящее время гастролирует с концертным туром Cowboy Carter. На одном из концертов она вышла на сцену в костюме в цветах российского флага и вызвала ажиотаж в Сети.

Поклонники американской звезды надеются, что таким образом она признается в любви к России и когда-нибудь обязательно приедет с гастролями.