С Бейонсе упали штаны во время концерта в Лондоне. Об этом сообщает TMZ.

Во время концертного тура «Cowboy Carter» в Лондоне с певицы Бейонсе на сцене упали штаны. При этом знаменитость не растерялась — она присела и начала пытаться поднять брюки так, как будто это часть номера.

В какой-то момент на помощь исполнительнице пришла одна из ее танцовщиц, которая помогла надеть штаны и закрепила их.

Ожидается, что Бейонсе даст последний концерт в рамках тура «Cowboy Carter» 26 июля в Лас-Вегасе.

Напомним, это не первый конфуз певицы на сцене — несколько недель назад во время концерта в Лос-Анджелесе команда Бейонсе забыла отметить на сцене место, на которое она должна была встать для исполнения номера с техническим оборудованием. Тогда певица растерялась и начала оглядываться по сторонам.

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