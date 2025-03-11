Признали «нежелательными лицами»: власти Латвии запретили въезд поющим на русском языке артистам

В Латвии внезапно отменили концерт румыно-молдавского певца Иона Ионицэ, которого поклонники прозвали вторым Юрой Шатуновым за внешнее сходство. Артист должен был выступить в Даугавпилсе, однако власти республики за несколько дней до мероприятия признали его «нежелательным лицом» и запретили въезд.

Кроме того, в «черный список» попал коллега Ионицэ из Казахстана Жандаурен Аблаев. Он прославился благодаря хиту «Дарите женщинам цветы».

Официально о причинах запрета на въезд в Латвию музыкантам не сообщили, однако пользователи Сети не исключили, что артисты пострадали из-за «русских песен высшего класса».

В свою очередь глава Даугавпилсского Дворца культуры Астрида Лещинска заявила, что в будущем перед анонсом концертов будет консультироваться со Службой государственной безопасности Латвии.

«Аблаев артист с казахскими корнями, и здесь просто следовало бы тщательнее изучить доступную, а возможно, и недоступную информацию», – приводит Eurasia Daily слова Лещинской.

Ранее МИД Латвии рекомендовал организаторам концертов проводить более тщательную проверку приглашаемых из-за границы артистов.

Также сообщалось, что власти Латвии запретили въезд в страну стендап-комику Марии Марковой. МИД страны объявил российскую звезду персоной нон грата без объяснения причин накануне концерта. При этом в заявлении латвийского ведомства Маркову назвали «пропагандисткой российского телеканала ТНТ».