Признали банкротом: Настя Ивлеева проиграла дело почти на 16 миллионов

Суд признал ООО «Капельница групп», также известное россиянам как Ивлеева Bar, банкротом. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Организация вступила в спор с бизнесменом Александром Мокровым, но проиграла дело на 15 миллионов 952 тысячи 250 рублей. Предприниматель подал иск о признании ООО «Капельница групп» банкротом после того, как компания не смогла погасить долги. Арбитражный суд решил применить упрощенную процедуру ликвидации.

Свое мнение по поводу этой ситуации высказала юрист Ольга Власова. По ее словам, такую процедуру банкротства применяют в отношении юридических лиц, которые самостоятельно начали ликвидировать организацию, но в процессе ликвидации выяснилось, что имущества компании не хватает для удовлетворения требований кредиторов.

Ранее мы писали, что Дарья Донцова поддержала журналиста и телеведущего Бориса Корчевникова перед сложной операцией. Несколько лет назад ему удалили опухоль из головы.