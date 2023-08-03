Дарья Донцова со слезами на глазах поддержала Бориса Корчевникова перед сложной операцией

Писательница Дарья Донцова со слезами на глазах рассказала о поддержке журналиста Бориса Корчевникова перед сложной операцией. Несколько лет назад телеведущему удалили опухоль из головы, пишет StarHit.

Автор романом — один из немногих людей, кому Корчевников доверял и рассказывал о пережитых событиях, едва не ставших фатальными. В передаче «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1» Донцова поведала об одном ужасном случае, связанном с журналистом. По словам писательницы, однажды утром она открыла телефон и увидела фотографию своего друга. Сперва сценаристка даже не узнала старого знакомого — он весь был в бинтах.

Снимок был сделан накануне одной из сложных операций. Кроме фотографии, Корчевников отправил Донцовой короткое послание. Он написал, что жив, и попросил писательницу помолиться за успешное завершение лечения. Этот случай серьезно отразился на знаменитости. Вспоминая его вместе с самим Корчевниковым во время интервью, она не сдержала слез.

Журналист практически не распространялся по поводу своего опасного заболевания. Лишь не так давно он решился пролить свет на те страшные события. По словам ведущего «Жизнь и судьба», он никогда не забудет дней, проведенных в больничной палате. Тогда он сильнее всего ощущал силу молитв, поддержку родных и друзей. К счастью, опухоль оказалась доброкачественной и операбельной.

После выписки из больницы у журналиста был очень тяжелый восстановительный период. Однако сейчас он почти закончился. Корчевников чувствует, что уже вот-вот вернется к привычному образу жизни.

Ранее в Сети заговорили о внезапном исчезновении телезвезды с экранов. Оказалось, что журналист занимался своим здоровьем. Он сам вышел на связь и успокоил своих поклонников.