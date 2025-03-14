Признаки беременности на лицо: Саша Трусова перестала скрывать, что станет мамой

Александра Трусова пока никак не комментирует слухи о своей беременности. 20-летняя фигуристка постоянно отменяет ледовые шоу, вызывая еще больше вопросов у фанатов. Новые фото в Сети доказывают, что спортсменка скоро станет мамой.

Серебряный призер зимних Олимпийских игр прилетела вместе с мужем Макаром Игнатовым в Челябинск, где 15 и 16 марта пройдет Кубок Первого канала. Спортсменов встретили в аэропорту. Александра надела свободный трикотажный костюм, чтобы спрятать живот, и дополнила образ брендовой сумочкой. Но признаки беременности уже на лицо.