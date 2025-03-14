Признаки беременности на лицо: Саша Трусова перестала скрывать, что станет мамой
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Александра Трусова пока никак не комментирует слухи о своей беременности. 20-летняя фигуристка постоянно отменяет ледовые шоу, вызывая еще больше вопросов у фанатов. Новые фото в Сети доказывают, что спортсменка скоро станет мамой.
Серебряный призер зимних Олимпийских игр прилетела вместе с мужем Макаром Игнатовым в Челябинск, где 15 и 16 марта пройдет Кубок Первого канала. Спортсменов встретили в аэропорту. Александра надела свободный трикотажный костюм, чтобы спрятать живот, и дополнила образ брендовой сумочкой. Но признаки беременности уже на лицо.
У Трусовой хорошо заметен выпирающий живот. Указывает на беременность и ее походка. Значит, достаточно скоро Александра родит малыша.
Напомним, летом 2024 года Александра Трусова вышла замуж за серебряного призера чемпионата России Макара Игнатова после нескольких месяцев отношений. 13 января в Сети появилась информация о беременности 20-летней фигуристки. При этом ни она, ни ее супруг не подтверждали подобную новость.
Недавно спортсменка поразила подписчиков изменениями в образе. Александра покрасила рыжие волосы в блонд. Новый цвет идет Трусовой.