«Признаки анорексии налицо»: дочь Дмитрия Маликова напугала подписчиков новыми фото
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25-летняя дочь народного артиста Дмитрия Маликова Стефания поделилась новыми снимками в личном блоге. На фото девушка предстала в белом обтягивающем платье. Образ наследницы певца был нежным и элегантным, но подписчикам показалось, что она выглядит чрезмерно худой.
Стефания развивает свой бренд одежды и регулярно показывает в своем блоге, как можно стилизовать вещи. На этот раз Маликова предстала перед фанатами в белом облегающем платье. Образ она дополнила объемными украшениями, а волосы убрала в элегантный пучок.
Девушка рассказывала, что недавно вернулась из отпуска, где набрала пару лишних килограммов и, поэтому начала приходить в форму. Методы похудения Стефания не раскрыла, но в Сети беспокоятся за здоровье Маликовой.
«Первая фотография какая-то нездоровая», «Что с этим миром не так?! С каких пор болезнь стала точкой восхищения! Культивировать нездоровую худобу!», «Все красиво, но тела нет совсем!», «Признаки анорексии налицо», - пишут в комментариях под фото дочери артиста.
Маликова ранее объясняла, что применяет интервальное голодание, при котором нужно оставаться голодным 16 часов. Благодаря этому методу Стефании удалось похудеть на восемь килограммов. В прошлом году девушка признавалась, что весит 45 килограммов при росте 163 сантиметров.
Ранее Стефания Маликова рассказала об отношениях со звездным отцом. Девушка призналась, что у нее ни разу не было конфликтов с родителем.