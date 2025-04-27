НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 апреля 2025, 12:07
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«Признаки анорексии налицо»: дочь Дмитрия Маликова напугала подписчиков новыми фото

Дочь Маликова раскритиковали после новых фото из-за чрезмерной худобы.
«Признаки анорексии налицо»: дочь Дмитрия Маликова напугала подписчиков новыми фото

© Starface.ru

25-летняя дочь народного артиста Дмитрия Маликова Стефания поделилась новыми снимками в личном блоге. На фото девушка предстала в белом обтягивающем платье. Образ наследницы певца был нежным и элегантным, но подписчикам показалось, что она выглядит чрезмерно худой.

Стефания развивает свой бренд одежды и регулярно показывает в своем блоге, как можно стилизовать вещи. На этот раз Маликова предстала перед фанатами в белом облегающем платье. Образ она дополнила объемными украшениями, а волосы убрала в элегантный пучок.

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Девушка рассказывала, что недавно вернулась из отпуска, где набрала пару лишних килограммов и, поэтому начала приходить в форму. Методы похудения Стефания не раскрыла, но в Сети беспокоятся за здоровье Маликовой.

«Первая фотография какая-то нездоровая», «Что с этим миром не так?! С каких пор болезнь стала точкой восхищения! Культивировать нездоровую худобу!», «Все красиво, но тела нет совсем!», «Признаки анорексии налицо», - пишут в комментариях под фото дочери артиста.

Маликова ранее объясняла, что применяет интервальное голодание, при котором нужно оставаться голодным 16 часов. Благодаря этому методу Стефании удалось похудеть на восемь килограммов. В прошлом году девушка признавалась, что весит 45 килограммов при росте 163 сантиметров.

Ранее Стефания Маликова рассказала об отношениях со звездным отцом. Девушка призналась, что у нее ни разу не было конфликтов с родителем.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Стефания Маликова
Дмитрий Маликов
Анорексия