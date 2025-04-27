«Признаки анорексии налицо»: дочь Дмитрия Маликова напугала подписчиков новыми фото

Девушка рассказывала, что недавно вернулась из отпуска, где набрала пару лишних килограммов и, поэтому начала приходить в форму. Методы похудения Стефания не раскрыла, но в Сети беспокоятся за здоровье Маликовой.

«Первая фотография какая-то нездоровая», «Что с этим миром не так?! С каких пор болезнь стала точкой восхищения! Культивировать нездоровую худобу!», «Все красиво, но тела нет совсем!», «Признаки анорексии налицо», - пишут в комментариях под фото дочери артиста.

Маликова ранее объясняла, что применяет интервальное голодание, при котором нужно оставаться голодным 16 часов. Благодаря этому методу Стефании удалось похудеть на восемь килограммов. В прошлом году девушка признавалась, что весит 45 килограммов при росте 163 сантиметров.

Ранее Стефания Маликова рассказала об отношениях со звездным отцом. Девушка призналась, что у нее ни разу не было конфликтов с родителем.