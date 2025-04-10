«Всегда будет любить как единственную принцессу»: Стефания Маликова рассказала об отношениях с отцом

С детства к старшей дочери певца Дмитрия Маликова Стефании был прикован большой интерес общественность. В феврале девушке исполнилось 25 лет, она окончила престижный вуз и занимается выпуском собственной линии одежды. Стефания побывала на SynergyWoman Forum 2025, организованном корпорацией «Синергия», и рассказала сайту «Страсти», какого ей быть наследницей знаменитого отца.

Стефания призналась, что очень любит отца, а его популярность для нее не так важна. Но девушка с ранних лет испытывала гиперответственность за свои поступки, дела: она не могла позволить себе напиваться в клубах и портить репутацию родителя. Это качество она успешно реализует и в работе.

Девушка отметила, что у нее никогда не было конфликтов с отцом. В их отношениях царят тепло, любовь и взаимопонимание.

«Меня папа любил, любит, и всегда будет любить как единственную принцессу, дочь. У нас всегда были прекрасные отношения, и сейчас они больше перерастают в дружеский формат, нежели в родственный. С отцом я могу посоветоваться по вопросам бизнеса, личной жизни. И мне очень нравится, что у меня есть такая поддержка и опора», — пояснила Стефания Маликова.

Народный артист состоит в браке с Еленой Изаксон. В 2000 году у них родилась дочь Стефания, а в 2018 году — сын Марк.

Ранее Стефания Маликова пожаловалась на редкую форму лица в день 25-летия.