«Признаки анорексии»: Киркоров продолжает стремительно худеть
Певец Филипп Киркоров напугал всех нездоровой худобой.
Король эстрады Филипп Киркоров продолжает удивлять публику изменениями своей внешности. На этот раз его увидели на открытии ресторана музыканта Jony — своим видом Киркоров напугал всех присутствующих. Фанаты подозревают у него признаки анорексии.
Об этом сообщает PROZVEZD.
В конце прошлого года Филипп Киркоров начал экспериментировать со своей внешностью: он сделал ряд пластических операций, стал соблюдать диету.
«Красота требует жертв. Поэтому я, конечно, и обращаюсь к пластическому хирургу, и слежу за питанием» — объяснил поп-король.
Во время открытия ресторана Киркоров забыл о рекомендациях врача и попробовал все итальянские блюда.
«Я так давно не ужинал, — рассказ Киркоров — Мой врач меня будет ругать!»
Фанаты, в свою очередь, говорят, что Киркоров нравится им в любом виде и такие кардинальные изменения ему ни к чему.
Напомним, в прошлый раз, когда король эстрады лег под нож пластического хирурга, он сделал пересадку волос. Кстати, Киркоров запланировал прекратить все свои трансформации 30 апреля 2024 года.