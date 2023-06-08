«Признаки анорексии»: Киркоров продолжает стремительно худеть

Король эстрады Филипп Киркоров продолжает удивлять публику изменениями своей внешности. На этот раз его увидели на открытии ресторана музыканта Jony — своим видом Киркоров напугал всех присутствующих. Фанаты подозревают у него признаки анорексии.

Об этом сообщает PROZVEZD.

В конце прошлого года Филипп Киркоров начал экспериментировать со своей внешностью: он сделал ряд пластических операций, стал соблюдать диету.

«Красота требует жертв. Поэтому я, конечно, и обращаюсь к пластическому хирургу, и слежу за питанием» — объяснил поп-король.

Во время открытия ресторана Киркоров забыл о рекомендациях врача и попробовал все итальянские блюда.

«Я так давно не ужинал, — рассказ Киркоров — Мой врач меня будет ругать!»

Фанаты, в свою очередь, говорят, что Киркоров нравится им в любом виде и такие кардинальные изменения ему ни к чему.

Напомним, в прошлый раз, когда король эстрады лег под нож пластического хирурга, он сделал пересадку волос. Кстати, Киркоров запланировал прекратить все свои трансформации 30 апреля 2024 года.