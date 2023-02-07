«Признай проблему»: известная журналистка публично высмеяла зависимость Волочковой

Совсем недавно в мире отечественного шоу-бизнеса произошел крупный скандал. Алена Жигалова выпустила на YouTube-канале резонансное интервью с Волочковой, в ходе которого балерине неоднократно был предложен спиртной напиток. После этого общественность поделилась на два лагеря: кто-то обвинил журналистку в наживном пиаре, а кто-то пожелал Анастасии избавиться от алкогольной зависимости. Спустя некоторое время Жигалова прокомментировала ситуацию.

Так, Алена отметила: у нее не было цели поглумиться над Волочковой. По словам журналистки, она находится с балериной в дружеских отношениях. Тем не менее интервьюер считает, что нельзя игнорировать факт чрезмерного употребления спиртного Анастасией. Вот почему она публично обратилась к Волочковой.

«Хочу пожелать Насте только одного: в первый раз в жизни признать проблему, которая у не существует, взглянуть ей в глаза и посмотреть на себя в том самом шоу», — цитирует слова журналистки Газета.Ru.

Ранее травмированная Анастасия Волочкова рассказала о лечении недуга необычным способом. Подробности читайте в этой статье.