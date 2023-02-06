«Бульон из копыт животных»: травмированная Волочкова лечит недуг необычным способом

Совсем недавно Анастасия Волочкова обеспокоила своих поклонников. Дело в том, что балерина в публичном пространстве заявила об ухудшении самочувствия, и виной всему непрекращающиеся боли в тазобедренном суставе. Ситуация настолько серьезная, что знаменитость даже выразила опасение за дальнейшую карьеру. За помощью Анастасия решила обратиться не только к «главному врачу страны», но и к нетрадиционной медицине.

В социальной сети балерина рассказала о том, что от сильного стресса она совсем перестала есть. Чтобы не терять сил и побыстрее восстановиться, Волочковой посоветовали необычный бульон. Знаменитость сразу же поспешила его испробовать.

«От переживаний за боль в суставе почти ничего не употребляю, кроме бульона из копыт каких-то животных. Я мясо не ем совсем, эти бульоны для меня варят по 7 часов. Зато я очень легко себя чувствую», — высказалась Анастасия.

При этом балерина не забывает делать и физиотерапию в домашних условиях. 47-летняя звезда надеется, что все эти методы помогут ей восстановиться в кратчайшие сроки.

Ранее Волочкова похвасталась бурной личной жизнью. Подробности читайте в этой статье.