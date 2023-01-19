«Признает, что это была ошибка»: приемный отец Милохина назвал человека, виновного в поведении сына

Даня Милохин покинул страну после скандального ухода из «Ледникового периода». Улетев в Дубай к друзьям, он подставил свою партнершу Евгению Медведеву и все руководство проекта. Но на этом блогер не остановился. Вскоре он перебрался в США и стал вести себя крайне вызывающим образом, явно давая понять, что возвращаться в Россию он не намерен. А перед Новым годом артист выпустил новый трек, в котором жестко прошелся по Первому каналу.

В США с Милохиным находятся некоторые его друзья-коллеги, которые открыто говорят о своей антироссийском позиции. Сам же Даня предпочитает в лишний раз не высказываться – осторожничает. На связи с ним постоянно находится его приемный отец, который очень обеспокоен нынешним положением сына. Он уверяет, что молодой человек поступил необдуманно, да и находится он под дурным влиянием.

Обеспокоенный родитель заявил, что есть человек, полностью ответственный за то, что произошло с Даней. Обвиняет он друга блогера Артура Бабича.

«Я общался с Даней буквально вчера. Поверьте, он любит Родину. Он признает, что это была ошибка. Бабич влияет на него сильно. Очень выгодно спровоцировать человека публичного и перетянуть на свою сторону», - заверил приемный отец Милохина.

По словам мужчины, он провел с сыном воспитательную беседу, но давить на него не стал. Он убежден, что Даня все понял и уже сильно переживает по поводу того, что наделал. Приемный отец тиктокера очень просит не считать Милохина предателем Родины, так как он таковым не является.

«Мне очень не хочется потерять контакт с сыном. И я вижу по нему, что он нуждается в семье еще сильнее чем раньше», - признался мужчина.

Ранее Даня Милохин попал в очередной скандал. Правда, на этот раз личного характера. Он был замечен в Дубае со своей бывшей девушкой Юлией Гаврилиной. Узнав об этом, его нынешняя возлюбленная Катюша отписалась от него в социальных сетях.