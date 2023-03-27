57-летняя Ирина Безрукова объяснила отказ от алкоголя и рассказала об отношении к мистике

Ирина Безрукова относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями из своей жизни. Совсем недавно актриса рассказала, что едва не стала жертвой альфонса. В эксклюзивной беседе с Пятым каналом 57-летняя знаменитость сообщила новые и пикантные детали о себе.

Так, на премьере фильма «Сергий против нечисти: Шабаш» Безрукова начала рассуждение о потусторонних силах. Ирина заявила, что она, в отличие от многих знакомых, никогда не сталкивалась с подобным. Причину этого Ирина видит в полном отказе от алкоголя.

«Дело в том, что я совсем не пью алкоголь или ничего не использую для состояния измененного сознания», — резюмировала актриса.

К слову, Безрукова поспешила добавить: она далека от мистики, поэтому никакими экстрасенсорными способностями не обладает.

Ранее 57-летняя артистка высказалась на тему пластических операций. Пользователи Сети нередко пытались уличить Ирину в различных манипуляциях с внешностью ради вечной молодости. На этот раз знаменитость показала свое честное фото и навсегда закрыла этим дискуссионную тему.

Не менее интересна та история, в которой Анна Бузова рассказала о ревности супруга к старшей сестре. Пользователи Сети указали на то, что ее избранник «с восхищением смотрит на Олю». Анна незамедлительно отреагировала на подобное высказывание и приоткрыла тайну семейной жизни.