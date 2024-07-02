«Приятный, спокойный чел»: Билан похвастался фото с рэпером Канье Уэстом
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Российский певец Дима Билан показал фото с американским рэпером Канье Уэстом и рассказал, как они «мило пообщались». Он сделал публикацию в соцсетях.
Недавно в СМИ прогремела новость о приезде Канье Уэста в Россию. Сначала об этом рассказала продюсер Яна Рудковская, а после появились видео, на кадрах рэпер направлялся к отелю, гулял по Москве и обедал в дорогом ресторане. Выяснилось, что звезда приехал не давать концерт, а поздравить друга и своего дизайнера Гошу Рубчинского с днем рождения. После исполнитель улетел в Стамбул, чтобы сделать пересадку в другую страну.
После всеобщего обсуждения звезды начали делиться фотографиями с рэпером. Правда, они были архивными. К ним присоединился Дима Билан. Он нашел кадр с Канье Уэстом и опубликовал его в соцсетях.
«Да, было дело! WMA, Берлин, рядом сидели в VIP, мило пообщались, приятный, спокойный чел. Кстати у меня об этом есть блог где-то, если найду — покажу», — написал артист.
На кадре Билан позировал с Канье Уэстом и его, на тот момент, женой, моделью Ким Кардашьян.
Ранее мы писали о том, что Канье Уэст поел в московском ресторане на 200 тысяч рублей. Он остался доволен посещением столичного ресторана с кулинарными изысками. Опубликован список блюд, которые выбрал звезда.