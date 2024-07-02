«Приятный, спокойный чел»: Билан похвастался фото с рэпером Канье Уэстом

Российский певец Дима Билан показал фото с американским рэпером Канье Уэстом и рассказал, как они «мило пообщались». Он сделал публикацию в соцсетях.

Недавно в СМИ прогремела новость о приезде Канье Уэста в Россию. Сначала об этом рассказала продюсер Яна Рудковская, а после появились видео, на кадрах рэпер направлялся к отелю, гулял по Москве и обедал в дорогом ресторане. Выяснилось, что звезда приехал не давать концерт, а поздравить друга и своего дизайнера Гошу Рубчинского с днем рождения. После исполнитель улетел в Стамбул, чтобы сделать пересадку в другую страну.

После всеобщего обсуждения звезды начали делиться фотографиями с рэпером. Правда, они были архивными. К ним присоединился Дима Билан. Он нашел кадр с Канье Уэстом и опубликовал его в соцсетях.