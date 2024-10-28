Ольга Орлова рассказала, проверяет ли тайно телефон мужа

Российская певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала, проверяет ли тайно телефон супруга. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Отвечая на вопрос подписчика, артистка призналась, что необходимости в проверке нет, поскольку ее муж не дает поводов для ревности.

«Нет. Не смотрю переписки мужа в телефоне и не ревную. Мой муж не дает мне повода. Для меня язык любви — это поступки. На сегодняшний день я абсолютно счастлива и уверена в том, что у меня лучший муж на свете», — поделилась исполнительница.

Ольга Орлова рассказывала, что впервые встретилась с будущим мужем, который на 10 лет старше, в ресторане в Москве и несколько месяцев присматривалась к нему. После двух лет отношений пара поженилась. В декабре 2021 года телеведущая раскрыла, что вышла замуж за Валерия, однако звезда до сих пор скрывает его фамилию.

Певица уточняла, что у нее сложились хорошие отношения со свекровью и дочерью мужа от предыдущего брака. В 2022 году исполнительница была на свадьбе у падчерицы, которая вышла замуж за хоккеиста Александра Брынцева.

6 февраля прошлого года Орлова родила дочь Анну. Для артистки этот ребенок стал вторым – у нее также есть 23-летний сын Артем от предпринимателя Александра Карманова.

Ранее мы писали, что дочь Ольги Орловой пострадала в гостях у Ксении Бородиной.