«Приятно поддержать талантливую молодежь»: Терлеева впервые появилась на ТВ после скандала с Чуриковой

Певица Елена Терлеева пришла на шоу «Новая Фабрика звезд». Это было первое появление артистки на телевидении за долгое время.

Терлеева является выпускницей и одной из самых ярких участниц «Фабрики звезд». И хоть победить она не смогла в проекте, многие верили, что она добьется успеха. Но не сложилось. Вокалистка «ушла в тень», из-за чего телеведущая Яна Чурикова назвала карьеру Елены главной трагедией легендарного реалити.

Экс-ведущая «Фабрики» пыталась неоднократно уговорить Терлееву дать интервью, однако это было бесполезно. Певица даже отказалась принять участие в концерте, посвященном 20-летию проекта. И после этого Яна опустила руки. Но Елена вдруг неожиданно прервала молчание и согласилась на съемки. Только не у Чуриковой, а на ТНТ.

Недавно в Москве прошел очередной отчетный концерт «Новой Фабрики звезд», на котором с участниками спели выпускники прошлых лет. И Полине Быковской достался дуэт с Терлеевой. Увидеть то, как это вышло, зрители смогут только 31 марта.

«Для меня это ностальгия, мне приятно поддержать талантливую молодежь, ребят. Хочется пожелать им удачи, потому что я знаю, что такое «Фабрика звезд», что такое жить в доме, выступать тут на сцене», - цитирует слова артистки StarHit.

Ранее портал «Страсти» узнал все, что известно о «Новой Фабрике звезд». Материал читайте на нашем сайте.