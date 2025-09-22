«К каждому милиционера не приставишь»: Лещенко раскритиковал предложение Милонова о проверке трезвости артистов

Певец Лев Лещенко прокомментировал предложение депутата Виталия Милонова о проверке артистов на трезвость перед выходом на сцену. Звезда отечественной эстрады посчитал инициативу народного избранника нежизнеспособной.

Лещенко высказался об идее парламентария в интервью 360.ru. Лев Валерьянович отметил, что к каждому артисту в стране не получится приставить проверяющего. Поэтому инициатива Милонова кажется певцу абсурдной.

«К каждому милиционера не приставишь. Они же не будут ходить и нюхать артистов. Это абсурд», — заявил Лещенко.

Ранее сообщалось, что в Государственной думе РФ предложили запретить композиции Михаила Круга. Депутаты, выступившие с данной инициативой, заявили, что песни известного шансонье изобилуют ненормативной лексикой и не соответствуют традиционным ценностям.