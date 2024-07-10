«Приятная неожиданность»: Анита Цой высказалась о награде Владимира Путина

Известная певица Анита Цой рассказала, что по-прежнему принимает поздравления от друзей за врученную ей несколько лет назад медаль первой степени ордена «За заслуги перед Отечеством». Об этом пишет mk.ru.

«Для меня эта новость стала приятной неожиданностью. Я узнала про высокую награду, когда посыпались поздравления от друзей и коллег. Не буду лукавить, мне очень приятно», — поделилась артистка.

Певица отметила, что относится к награде как к «авансу», чтобы работать больше и лучше на благо страны.

Напомним, 29 марта 2021 года президент России Владимир Путин присвоил звание народной артистки РФ певице Аните Цой. Звание присвоено «за большие заслуги в области искусства». Исполнительница также получила медаль первой степени ордена «За заслуги перед Отечеством».

Ранее Анита Цой сообщила о нашествии испанских слизней на свою дачу.

Также Цой призналась, что ей предлагали отречься от России ради славы за границей.