Приятельница экс-жены Джигарханяна заговорила про имя ее новорожденного ребенка

Поэтесса Любовь Воропаева призналась, что устала молчать о беременности экс-жены Армена Джигарханяна. Любовь высказалась о родах Виталины Цымбалюк-Романовской в соцсети.

В конце марта 2025 года стало известно, что пианистка родила первенца. Виталина до последнего не рассказывала о беременности и прошедших родах. О ее новом положении знал лишь близкий круг людей, в число которых вошла Воропаева. По словам поэтессы, она устала хранить секрет приятельницы и рада, что теперь может спокойно о нем рассказывать.

«Я столько месяцев молчала, а потом еще несколько дней после события молчала, что даже устала молчать! И фотки, и видео малышульки я даже Коле не показала! Меня просто распирает от радости за тебя!» — высказалась знаменитость.

Виталина не стала раскрывать имя новорожденной дочки, молчит и поэтесса. Любовь выразила надежду, что приятельница назовет малыша «тем самым» именем.

«И я верю, что имя будет дано то самое! Поздравляю с рождением маленького чуда!» — написала она.

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