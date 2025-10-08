«Привыкли обворовывать более слабые государства»: Алла Довлатова высказалась о привычках западных стран

Телеведущая Алла Довлатова назвала разницу между Россией и Западом. В беседе с Пятым каналом на премьере сериала «Берлинская жара», она отметила, что США и европейские государства привыкли всегда обогащаться за счет других.

По словам знаменитости, у всех держав есть своя геополитическая история. Довлатова подчеркнула, что русские люди всегда проявляли доброту и великодушия, а западный мир совсем другой.

«У западного мира тоже же есть геополитическая история. Они привыкли обворовывать другие, более слабые государства и приходить с набегами», — отмечает звезда.

Как бы там ни было, добавляет телеведущая, это их история, а у России она своя.

Ранее телеведущая Алла Довлатова вспомнила свадьбу певицы Пугачевой с Филиппом Киркоровым после слов примадонны об их якобы фиктивном браке. Телеведущая рассказала, что в день торжества Ала Борисовна сильно волновалась. Свадьба артистов состоялась в Санкт-Петербурге. Женила звезд хорошая знакомая Довлатовой, фигуристка Марина Анисина.