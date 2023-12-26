«Привыкла к поклонению»: гитарист Пугачевой раскрыл, кто сверг с пьедестала Примадонну

Гитарист Александр Левшин признался, что благодаря постоянным разъездам Алла Пугачева сама себя свергла с пьедестала. Музыкант считает, что Примадонна вряд ли вернется в Россию. Об этом сообщает aif.ru.

Левшин высказал свое разочарование в связи с тем, что артистка уехала из России и тем самым свергла себя с почетного пьедестала, который создала ей публика на протяжении многих лет. Заслуженный артист РФ и солист групп «Коробейники» и «Рецитал» выразил сожаление по поводу отъезда Аллы Пугачевой и отметил, что многие ждали ее возвращения, несмотря на эмиграцию. Он выразил надежду, что певица вернется, когда наиграется в игры, начатые ее мужем.

Левшин также прокомментировал заявление Пугачевой о «холопах и рабах», назвав его «странной фразой ни о чем» и выразил недопонимание относительно того, почему артистка находится в компании критиков России.

«Мне жаль, что Алла поступила так. Хотелось видеть ее здесь. На пьедестале. Но пока расклад такой. А почему приезжает иногда... Так сразу разорвать многое трудно. Тем более, что она прославилась и привыкла к поклонению. Жаль, что так», – высказался музыкант.

Ранее мы писали о том, что гитарист Аллы Пугачевой Левшин нашел ее поведение катастрофичным для репутации.