«Это катастрофа»: гитарист Аллы Пугачевой высказался о ее поведении за границей

Гитарист певицы Аллы Пугачевой Александр Левшин высказался о ее поведении за границей. По словам музыканта, то, что сейчас делает и говорит Примадонна, - это катастрофа для ее репутации.

Алла Борисовна покинула Россию вслед за мужем-иноагентом больше года назад. С тех пор, кроме заявления о «холопах и рабах», она никак не обозначала свою позицию. Тем не менее, недавно СК решил проверить один из постов артистки, в котором якобы были переданы заведомо ложные сведения. Что именно досконально изучалось – неизвестно. Но уголовное дело все-таки возбуждать не стали.

Впрочем, и без дальнейшего разбирательства вся эта ситуация серьезно «ударила» по Пугачевой, по ее имиджу, который создавался много лет. Так считает ее гитарист. Александр Левшин отметил, что ему грустно наблюдать за тем, что сейчас происходит с Аллой Борисовной.

«Для репутации самой Аллы это катастрофа», - поделился музыкант в беседе с aif.ru.

Ранее отказ СК возбуждать дело против Аллы Пугачевой прокомментировал адвокат Сергей Жорин. Он подчеркнул, что, если бы разбирательства действительно начались, это «было бы уже слишком».