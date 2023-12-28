«Привыкаю»: Лолита рассказала, чем занимается без концертов

Певица Лолита Милявская призналась, что из-за освободившегося графика смогла заняться уборкой. Она опубликовала в соцсетях видео и рассказала о своих эмоциях.

После участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, у Лолиты стали отменять концерты. Но она старается не расстраиваться и публикует ролики в соцсетях. На одном из последних певица призналась, что теперь у нее освободилось время для домашних дел. Она показала, как моет полы в доме.

«Кто-то спрашивает, чем я буду сейчас заниматься. Чем? Сейчас полы буду в квартире мыть, не мыла месяца два. Кругом грязища и пылища», – говорит на кадрах артистка.

Лолита добавила, что у нее «все нормально» и что «жизнь есть жизнь». Она поблагодарила всех за поддержку, но удивилась, что некоторые звонят ей расстроенные и даже со слезами на глазах.

«Я пенсионерка, и привыкаю быть домохозяйкой», – подытожила звезда.

Ранее мы писали о том, Певец Киркоров анонсировал «Зимнее SHOW» с Лолитой и Биланом на фоне бойкота.