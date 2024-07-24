Привык к красивой жизни: Прилучный показал часы почти за 2 млн рублей перед судом за сына и дочь

Актер Павел Прилучный в скором времени встретится в суде с бывшей супругой Агатой Муцениеце. Инстанция будет решать, с кем останутся их дети. Бывший глава семейства настаивает на своей кандидатуре, тогда как мать не согласна с его позицией. По словам Агаты, Павел вместо того чтобы сейчас помогать сыну и дочке, тратится на роскошную жизнь с новой женой Зепюр Брутян.

А не так давно в Сети появилось фото, на котором актер предстал в часах почти за 2 млн рублей, передает «Экспресс газета». Прилучный обзавелся ими прямо перед заседанием, на котором будет решаться судьба его детей.

При этом Муцениеце, выступающая против передачи наследников отцу, уже обращала внимание общественности на то, что Павел привык к красивой жизни, но при этом отказывается помогать детям, например, платить за учебу. К слову, часы, которые увидели на руке актера, могут оказаться всего лишь творческим реквизитом, так как сейчас Прилучный снимается в продолжении сериала «Жизнь по вызову».

Ранее актер вместе с женой Зепюр Брутян, их маленьким сыном и детьми от актрисы Агаты Муцениеце улетели из России. Они решили провести отпуск на Мальдивах.