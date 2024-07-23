Актер Павел Прилучный увез детей от Агаты Муцениеце из России после скандала

Актер Павел Прилучный вместе с женой Зепюр Брутян, их маленьким сыном, и детьми от актрисы Агаты Муцениеце, улетели из России. Большая семья решила провести отпуск на Мальдивах.

Артист вышел на связь в личном микроблоге и показал кадры с путешествия. На снимках они позировали все вместе – Павел, Зепюр, годовалый сын Микаэль. На заднем фоне также были его дети от прошлого брака – 11-летний Тимофей и восьмилетняя Мия. Все они выглядели счастливыми, но жена актера сильно устала. Она призналась, что потратила силы на сборы, но самое главное, что впереди – отдых.

Супруга Прилучного отметила, что маленький сын тоже радостно отреагировал, когда увидел красивую картинку в иллюминаторе.

«"Ооо" — его фирменное удивление! Уже осознаннее на всё реагирует», — поделилась она.

Семья не в первый раз выбирает Мальдивы для своего отдыха. Здесь они могут проводить время вдали от папарацци, на уединенном острове. Правда, были и свои минусы. Так бывшая жена Павла в прошлом году жаловалась, что с трудом могла дозвониться до детей из-за не слишком хорошей связи. К тому же наследникам разрешается пользоваться гаджетами только определенное время.

Ранее мы писали о том, что Павел и Агата выясняют отношения в суде после развода. Несмотря на то, что расстались они давно, экс-супруги никак не могут урегулировать вопросы, связанные с общими детьми. Муцениеце даже пошутила про лишение родительских прав после скандала с Прилучным.