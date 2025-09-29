«Привык, что все дарят»: Никас Сафронов дал совет Киркорову по поводу памятника отцу
© Starface.ru
Художник Никас Сафронов дал совет певцу Филиппу Киркорову по поводу памятника его отцу Бедросу. Он считает, что артисту следует обратиться к скульптору Александру Рукавишникову, но отметил: исполнитель привык, что ему все дарят.
Комментарий Сафронова приводит URA.RU.
Певец не обращался к художнику для изготовления памятника.
«Есть в России великий скульптор, который сделает оригинальный памятник. Но под силу ли Киркорову, который привык, что ему все дарят», - сказал художник.
Он готов связать Киркорова с Рукавишниковым и уверен, что итог порадует артиста и тех, кто увидит монумент. Сафронов не сомневается: скульптура станет произведением искусства.
«Люди будут смотреть и говорить: какой же памятник поставил Киркоров своему папе, что он сделан со вкусом», — сказал Сафронов.
Бедрос Киркоров умер 18 марта, ему было 92 года. Он похоронен на Троекуровском кладбище.
Ранее Сафронов рассказал, что к нему обратились с просьбой изготовить дубль портрета президента США Дональда Трампа. За работу художнику предложили «десяток миллионов».