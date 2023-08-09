Привязывали к кровати: отец Фриске рассказал о страдающей от приступов дочери

Отец Жанны Фриске рассказал, что у его дочери были ужасные приступы во время болезни. Родным приходилось привязывать певицу к кровати, чтобы она случайно не поранила себя. Владимир Фриске дал откровенное интервью mk.ru.

По словам мужчины, артистка тяжело боролась с онкологическим заболеванием. У нее часто были приступы боли, во время которых врачи рекомендовали фиксировать пациентку, чтобы она не навредила себе.

«Врачи сказали: если не будете привязывать, она может себе сломать себе позвоночник. Так сильно крутило. Ее ломало сильно. Я не мог на это смотреть», – признался Владимир.

Отец знаменитости вспоминает, что после приступов она просыпалась и ничего не помнила. Тогда она ничего не чувствовала, потому что перед этим теряла сознание.

В беседе с журналистами мужчина рассказал, что на лечение дочери ушло более одного миллиона долларов. Но спасти Жанну так и не удалось. Она умерла в 2015 году.

Ранее отец певицы Жанны Фриске рассказал об инциденте, который произошел с певицей во время работы в группе «Блестящие». Оказалось, что артистка пережила нападение грабителей, которые сломали ей нос. Мужчина поделился подробностями страшной ситуации, после которой его дочери понадобилась помощь врачей.