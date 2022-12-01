Привязал за ногу и поволок по полу: видео издевательств молодого мужчины над Булановой попало в Сеть

53-летняя Татьяна Буланова шокировала публику, обнародовав видео, на котором молодой мужчина тащит ее по полу. К счастью, это оказался эксперимент для съемок нового клипа артистки, а не настоящие издевательства.

В ролике видно, как певицу привязывают за ногу, после чего начинают быстро тащить ее по коридору. Некоторым поклонникам показалось, что Буланова уже не в том возрасте для таких рисков. Однако саму Татьяну ничего не смущает. Она часто пытается пробовать что-то новое. Например, недавно она при помощи специального устройства имитировала прыжок с обрыва.

Задумка с тросом, привязанным к ноге Булановой, пришла в голову режиссера клипа. Певица иронично написала в своем блоге: «А при знакомстве показался таким милым и дружелюбным».