Привязал за ногу и поволок по полу: видео издевательств молодого мужчины над Булановой попало в Сеть
53-летняя Татьяна Буланова шокировала публику, обнародовав видео, на котором молодой мужчина тащит ее по полу. К счастью, это оказался эксперимент для съемок нового клипа артистки, а не настоящие издевательства.
В ролике видно, как певицу привязывают за ногу, после чего начинают быстро тащить ее по коридору. Некоторым поклонникам показалось, что Буланова уже не в том возрасте для таких рисков. Однако саму Татьяну ничего не смущает. Она часто пытается пробовать что-то новое. Например, недавно она при помощи специального устройства имитировала прыжок с обрыва.
Задумка с тросом, привязанным к ноге Булановой, пришла в голову режиссера клипа. Певица иронично написала в своем блоге: «А при знакомстве показался таким милым и дружелюбным».
Татьяна Буланова на съемках клипа
Фото: Блог Татьяны Булановой
Напомним, что сейчас Татьяна Буланова наконец-то наладила свою личную жизнь. Она находится в отношениях с молодым бизнесменом Валерием. По слухам, скоро пара сыграет свадьбу, однако артистка пока никак не прокомментировала эту информацию.
Валерий на несколько лет младше своей избранницы. Ему 34 года. Но это нисколько не смущает ни его, ни Татьяну. Буланова рассказывала, что ее молодой человек регулярно посещает ее концерты и следит за ее творчеством.