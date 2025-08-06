«Приворожила»: Дмитрий Дибров встретил Полину, когда ей было всего 16 лет

Телеведущий Дмитрий Дибров и его жена Полина охладели друг к другу уже давно. С годами их ритмы стали совсем разными, поэтому 30-летняя разница в возрасте стала решающим фактором.

«Возможно, разлад произошел из-за того, что Дмитрий — очень занятой человек, и Полине могло не хватать внимания», - предположила в беседе с Kp.ru директор ростовского модельного агентства «Имидж-Элит» Елена Степура.

Она заверила, что роман пары начинался красиво. Полине Наградовой было всего 16 лет, когда она познакомилась с Дмитрием. Телеведущий около двух лет ухаживал за девушкой, пока она ответила ему взаимностью.

При этом за эти годы Дибров успел жениться на другой и развестись.

«Злые языки называли Полину разлучницей. Так, однажды в костюмерной, где хранилось платье Полины для конкурса, нашли иголку. Обычную, швейную. Причем она была прикреплена к подолу. Что тут началось! Нашлись люди, которые, опираясь на этот факт, заявили, что Полина приворожила Дмитрия», — поделилась Елена.

Напомним, 29 июля появились сообщения о том, что 65-летний Дмитрий Дибров разводится с 36-летней женой после 16 лет брака из-за ее измены. Как оказалось, у Полины появился другой мужчина, который является миллиардером и близким другом семьи. После разразившегося скандала Роман Товстик объявил о разводе с женой, которая родила от него шестерых детей.

Ранее Полина Диброва заявила, что у них с мужем прекрасные отношения. Так она прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о предстоящем разводе и разделе имущества.