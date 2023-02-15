Привлекательный аккордеонист: новый мужчина Дарьи Мороз лучше Константина Богомолова
В окружении Дарьи Мороз подтвердили, что она встречается с аккордеонистом Петром Дрангой.
Фото: Tsvetkova Ekaterina / East News
39-летняя актриса Дарья Мороз пришла на бранч по случаю скорой премьеры нового сезона «Содержанок» с аккордеонистом Петром Дрангой. Они обнимались и обменивались взглядами – в окружении актрисы подтвердили, что Мороз встречается с привлекательным Дрангой.
Соответствующую информацию получило издание StarHit. Неназванные источники сообщили, что между Мороз и Дрангой нечто большее, чем дружба.
Влюбленные не комментируют эту информацию. При этом Дранга в открытую дарит Мороз букеты.
Появление актрисы с новым мужчиной обсуждают поклонники. Они радуются за Мороз и считают, что Дранга «лучше Кости» (прим. Константина Богомолова – бывшего мужа).
Стоит отметить, что Дранга не был женат. Мороз состояла в браке однажды, от союза с Богомоловым у нее есть дочь.
Ранее она признавалась, что переживала из-за общения дочери с новой женой бывшего мужа Ксенией Собчак.