Привлекательный аккордеонист: новый мужчина Дарьи Мороз лучше Константина Богомолова

39-летняя актриса Дарья Мороз пришла на бранч по случаю скорой премьеры нового сезона «Содержанок» с аккордеонистом Петром Дрангой. Они обнимались и обменивались взглядами – в окружении актрисы подтвердили, что Мороз встречается с привлекательным Дрангой.

Соответствующую информацию получило издание StarHit. Неназванные источники сообщили, что между Мороз и Дрангой нечто большее, чем дружба.

Влюбленные не комментируют эту информацию. При этом Дранга в открытую дарит Мороз букеты.

Появление актрисы с новым мужчиной обсуждают поклонники. Они радуются за Мороз и считают, что Дранга «лучше Кости» (прим. Константина Богомолова – бывшего мужа).

Стоит отметить, что Дранга не был женат. Мороз состояла в браке однажды, от союза с Богомоловым у нее есть дочь.

Ранее она признавалась, что переживала из-за общения дочери с новой женой бывшего мужа Ксенией Собчак.