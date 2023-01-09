«Переживала за моральное здоровье»: Дарья Мороз не хотела знакомить дочь Богомолова с Собчак

Бывшая жена театрального режиссера Константина Богомолова, актриса Дарья Мороз редко делится подробностями личной жизни. Она даже не комментирует скандалы с нынешней супругой экс-мужа Ксенией Собчак. Но на днях артистка все же раскрыла правду об отношениях с телеведущей.

Мороз призналась, что они с Ксенией не общаются, но и не переживают по этому поводу. По словам актрисы, она не ссорилась с теледивой и хорошо к ней относится. Дарья познакомила с ней их общую с Константином дочь, которая любит проводить отпуск с папой. Звезда говорит, что это было непросто, но сейчас она только рада.

Аня проводит время не только с отцом, но и Ксенией, а также ее сыном Платоном. Наследница очень подружилась с ребенком Собчак от предыдущего брака с Максимом Виторганом. Мороз замечает, что после каникул ее дочь возвращается очень счастливой.

«В первый раз отпустила дочь не вполне просто, переживала за ее моральное здоровье. Но я благодарна, на самом деле, Ксении... Я не знаю, как именно это все происходит, но явно очень дружелюбно и тепло, раз Аня приезжает в таком хорошем моральном состоянии», – поделилась Дарья в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV.

Ксения тоже всегда говорит о дочери мужа с теплотой. Недавно она провела экскурсию по своему роскошному дому и показала комнату, которую обустроили специально для Анны.