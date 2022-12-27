«Привлечь внимание»: Волочкову уличили во лжи со свадьбой

Скандальная балерина Анастасия Волочкова готовится к бракосочетанию, которое состоится в конце января будущего года, после ее дня рождения. Поклонники были удивлены, когда 46-летняя артистка заявила, что отправится к алтарю в костюме Снегурочки. Руководитель брачного агентства Юлия Антоненко считает, что звезда делает все, чтобы привлечь к себе внимание.

Эксперт поделилась своим мнением в беседе с 5-tv.ru. Она считает, что люди, которые готовятся к свадьбе, более серьезно относятся к выбору праздничных нарядов. Настоящая невеста отдаст предпочтение сказочному образу, но не такому, как Волочкова.

«Кто серьезно относится к этому вопросу, серьезно одевается. Или просто в узком кругу справляют, либо в какие-то путешествия отправляются. Здесь, видимо все, какой-то эффект хайпа, чтобы еще раз удивить, еще раз привлечь внимание. Мы в своем агентстве очень много наблюдаем статусных публичных людей, и если они серьезно относятся к этому вопросу, то не выносят это вот на просторы Интернета в такой шутливой, можно сказать, форме. Я бы сказала, что это очередной просто прикол», – уверена Юлия.

Напомним, что Волочкова ни разу не была в официальном браке. Ее свадьба с бизнесменом Игорем Вдовиным в 2007 году была фиктивной. Тогда они просто устроили праздник, но не стали оформлять отношения. После него у артистки было множество романов, но она так и не вышла замуж.

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