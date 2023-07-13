Привезли тайно: Юрия Антонова не включили в программу фестиваля и забрали на машине у вагона
78-летнего Юрия Антонова тайно привезли на фестиваль в Витебске и не включили в программу.
Источник: Starface.ru
Певца Юрия Антонова тайно привезли на фестиваль в Витебске: артист не заявлен в программе, его забрали на машине у вагона поезда. Сам музыкант затруднился ответить, в чем причина такого поворота событий.
Подробности сообщил сайт mk.ru.
Издание полагает, что певец дал согласие выступать в последний момент. Несмотря на новости о состоянии здоровья, Антонов выглядел хорошо, хотя дорога была долгой, а подъем ранним.
Одним поездом с Антоновым прибыли певцы Александр Маршал и Александр Серов, телеведущая Ангелина Вовк.
Вовк ранним утром была красиво одета и сияла улыбкой. Самым недовольным оказался Серов – ему не хотелось отвечать на вопросы журналистов, исполнителя пытались загородить от камер.
Еще в июне Антонов говорил, что пока не может выступать – большой концерт ему не под силу. Он сообщал, что может выстоять одну песню, но не больше – болит нога. Также стало известно, что 78-летний артист начал отношения с новой женщиной.