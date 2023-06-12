78-летний певец Юрий Антонов не может выступать, зато начал отношения с женщиной

Певец Юрий Антонов к 78 годам трижды был женат, и все его браки закончились разводами. Как стало известно, артист начал новые отношения с женщиной. В кого именно он влюбился, не уточняется.

О романе композитора сообщил сайт PROZVEZD.

Антонов рассказал о новой любви во время посещения премии одного из телеканалов. Певец выглядел бодрым, несмотря на проблемы со здоровьем.

На вопрос, встретил ли он любовь, артист ответил утвердительно. Он покивал головой и коротко сказал: «Да-да». Больше на эту тему Антонов не высказывался.

Как заметили журналисты, перед премией Антонов долго общался с певицей Тамарой Кутидзе. Появились слухи, что артисты планируют спеть дуэтом.

Сайт kp.ru выяснил некоторые подробности о самочувствии музыканта. Не так давно он находился в Австрии, где лечил больную ногу. Артист перенес 10-часовую операцию.

До пандемии Антонов планировал концерты, но потом отменил. Артист признался: «Не могу пока выступать». Он заявил, что может выстоять одну или несколько песен, но большой концерт ему сейчас не под силу.

«Нога болит», - сказал Антонов.

Будучи в Дубае, композитор посетил китайского целителя, который посоветовал ему специальный порошок для компрессов. На приеме у специалиста не оказалось этого вещества. Сам целитель сейчас в Китае и не выходит на связь.

«Сложно сказать, помогло бы мне это снадобье или нет», - размышляет композитор.

Ранее мы писали, что в мае Антонова госпитализировали с сердечным приступом. Артист назвал эту информацию «брехней».