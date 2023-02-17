«Привезла знакомиться следующего мужа»: Новикова рассказала о знакомстве отца с новым возлюбленным

Клара Новикова была замужем дважды. А несколько недель назад появилась информация, что после смерти второго супруга известная юмористка неожиданно нашла себе нового избранника, который намного младше ее. Комментировать как-то этот роман артистка отказалась, зато охотно рассказала, какими были ее прошлые отношения, и призналась, что отец поначалу не одобрял ни одного из ее спутников жизни.

Первым мужем Клары был музыкант Виктор Новиков. Они познакомились в цирковом училище, и знакомство с родителями произошло при крайне смущающих обстоятельствах. Юмористка рассказала, что однажды он остался у нее в номере, но никто об этом не знал. Услышав стук в дверь, она закутала возлюбленного в простыню и спрятала на балконе, несмотря на февраль месяц.

На пороге стоял ее двоюродный брат, который пришел с ней поговорить по душам. Пришлось Кларе признаваться. И как только она выпустила Новикова с балкона, в номер ворвались директор гостиницы, горничная и дежурная.

«Она произносит: «Я же вам говорила, что она не одна. Первый уже в простыне, а другой – в шинели. Еще не успел раздеться!» - вспоминала артистка.

Двоюродный брат смолчать об инциденте не смог, и Кларе пришлось везти мужа знакомиться с отцом. Тот ему не понравился, но потом они сдружились. Новикова прожила с Виктором в браке десять лет, но потом они расстались. И через время звезда «Аншлага» поехала вновь к папе, но уже со вторым супругом – Юрием Зерчаниновым. Он был старше ее на 27 лет.

«Я через несколько лет развелась и привезла знакомиться следующего мужа. Папа опять посадил его на тоже место, что и Новикова. Когда тот вышел покурить, отец мне сказал: «Ну что, дочка, поздравляю! Наконец-то, у тебя появился дедушка!» - рассказала Клара Новикова.

Ранее звезда «Дома-2» Солнцев заявил, что новый бойфренд Клары Новиковой может оказаться 70-летним стариком.