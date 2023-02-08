«Пришел час сойти с ума!»: что известно о новом молодом любовнике 76-летней Клары Новиковой

Несколько недель назад 76-летняя Клара Новикова шокировала общественность объявлением, что у нее после смерти мужа появился новый молодой возлюбленный. Юмористка даже рассказала о подробностях их отношений, но личность избранника раскрывать не стала. После заявления комментировать роман артистка отказалась, зато с журналистами побеседовала ее дочь. Она призналась, что ничего не знает об этом и думает, что ее мама все придумала.

Вымышленный или настоящий любовник у Новиковой - неизвестно до сих пор. Но между тем, в Сети продолжают обсуждать, нормально ли то, что Клара Борисовна начала встречаться с человек, который ей годится в сыновья, или нет. Высказаться по этому поводу решил и Рустам Солнцем, ставший известным благодаря проекту «Дом-2». Он сообщил, что даже рад за артистку, да и в принципе, по его мнению, каждый сходит с ума так, как хочет.

Артист подчеркнул, что 76-летняя Новикова вполне могла влюбиться и в мужчину 50-ти, 60-ти и даже 70-ти лет. И все они будут для нее «молодыми». Но главное, чтобы избранник юмористки делал ее счастливой.

«Я помню, что в моем детстве Клара Новикова вызывала у меня позитивные чувства. Мне она нравилась и казалась хорошим человеком, артисткой. Ну вот пришел и ее час сойти с ума!» - поделился Рустам Солнцев с изданием «teleprogramma».

Ранее Клара Новикова рассказала, как Аркадий Райкин трогал ее за разные места на концерте.