«Привезла мне из Америки»: дочь Заворотнюк рассказала об особенном подарке от матери

Блогерша Анна Заворотнюк рассказала об особенном подарке от умершей мамы Анастасии. Анна поделилась воспоминаниями в соцсети.

Анна Заворотнюк посетила вечеринку в стиле Barbie. Блогерша отправилась на мероприятие в розовом кардигане, юбке, туфлях в тон одежды и с голубой сумкой. По словам Анны, она осталась в восторге от праздника, который получился «уютным и семейным».

Возвращаясь с вечеринки, Заворотнюк вспомнила о кукле, которую ей подарила мама. По словам Анны, Анастасия привезла ей игрушку из Америки. Блогерша сожалеет, что она не сохранилась до сегодняшнего дня.

«Вспомнила свою любимую куклу — это была Барби балерина, которую мамочка привезла мне из Америки. Она была на таких невероятно красивых пуантах и в голубой пачке, я просто сходила по ней с ума! К сожалению, кукла не сохранилась, но очень хочу поискать ее в Интернете, если найду, обязательно покажу», — высказалась Анна.

Напомним, весной 2025 года Заворотнюк стала мамой. Она родила сына Марселя.

