«Привет врагу и предателю»: дверь квартиры Левы «Би-2»* подожгли за помощь ВСУ

В Москве неизвестные подожгли дверь квартиры Левы «Би-2»* (признан иноагентом на территории РФ) за то, что он переводил деньги на помощь ВСУ. Случившееся назвали «подарком на 23 февраля».

Видео с поджогом московской квартиры музыканта появилось в одном из закрытых сообществ в Telegram. Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, Егору Бортнику* (настоящее имя артиста) оставили послание: «Привет врагу и предателю от Пианиста», — говорилось в нем.

Предположительно поджог совершило движение «Аукцион пальцев» — глава организации носит прозвище Пианист. По их мнению, лидер «Би-2» стал известен благодаря россиянам, но с начала СВО «начал финансировать ВСУ».

Рок-артист неоднократно негативно высказывался в адрес российских властей. Недавно музыкант выложил в своем микроблоге изображение, созданное при помощи нейросети. На картинке нарисован стоящий на подиуме ветеран СВО с протезом и на костылях. Солиста коллектива после этого попросили проверить на дискредитацию ВС РФ.

Напомним, недавно Бортник* переписал трехкомнатную квартиру в Москве на жену. Общая стоимость недвижимости составляет около 35 млн рублей.

*(признан иноагентом на территории РФ)