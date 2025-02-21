Соврал о продаже? Известна судьба московской квартиры Левы* из «Би-2»

Лева* (признан иноагентом на территории РФ) из «Би-2» переписал трехкомнатную квартиру в Москве за 35 млн на жену, а не продал ее, как утверждал ранее. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам музыканта, он три года содержит группу на свои сбережения. Солист группы Егор Бортник* (настоящее имя артиста) признался: чтобы коллектив не разбежался, ему пришлось продать недвижимость, расположенную у метро «Улица 1905 года».

Как утверждает источник, музыкант соврал, сообщив о продаже квартиры. Он переписал недвижимость за 35 млн на жену. Соседка семейства сообщила, что в последние годы супруги не появляются в квартире, которая пустует и не сдается.

Ранее пранкер Вован рассказал, что заметил изменения в психике певца Левы* из «Би-2». Подробности читайте в этой новости.

*признан иноагентом на территории РФ