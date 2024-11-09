«Привет тебе, несчастный»: бывшая жена Тимура Родригеза вышла на связь после его откровений о разводе

Бывшая жена Тимура Родригеза вышла на связь после слов телеведущего об их разводе. Актер заявил, что сам стал инициатором разрыва, и бросил супругу по телефону. При этом шоумен отрицал, что причиной расставания стала измена. Анна Девочкина отреагировала на высказывания экс-супруга, публично обратившись к нему в соцсети.

В сентябре 2023 года Тимур Родригез объявил о разводе с Анной Девочкиной после 16 лет брака. Сразу после расставания артист начал встречаться с актрисой Екатериной Кабак. В новом интервью телеведущий впервые высказался о громком разводе с женой. Шоумен признался, что был инициатором разрыва, поскольку ему захотелось «принципиально других отношений». Он также рассказал, что бросил экс-возлюбленную по телефону.

Примечательно, что, говоря о причинах расставания с супругой, актер отрицал свои измены. Теперь Анна Девочкина впервые вышла на связь после откровений бывшего мужа, дав понять, что она посмотрела его интервью.

«Обычно я знаю, как провести вечер. Но… подсунули, не спросив. Кино оказалось скучным и душным, даже попкорн не доела. Если все понимают, о чем я…» — заявила экс-супруга Тимура Родригеза.

Анна Девочкина отметила, что психологи научили ее «быстро менять фокус внимания», намекнув, что ее не задели скандальные высказывания бывшего мужа. Экс-супруга телеведущего добавила, что комментарии пользователей Сети под роликом с интервью зачастую оказывались интереснее.

«Боже, целое сочинение на тему „причина развода“, хотя было бы достаточно одного простого слова — измена. Противненько», — пишут в Сети.

Также бывшая жена Тимура Родригеза опубликовала фото с носками и подписала его, явно отреагировав на слова шоумена и публично обратившись к нему: «Картинка „У меня ничего нет“. Привет тебе, несчастный».

Ранее сообщалось о том, что Тимур Родригез и Екатерина Кабак отправились в романтическое путешествие по Турции.