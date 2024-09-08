«Привет-пока!»: бывший зять Шойгу отреагировал на пойманный новой избранницей букет невесты

Фитнес-блогер Алексей Столяров после развода с дочерью экс-министра обороны России Ксенией Шойгу решил не скрывать свою личную жизнь. Он признался подписчикам в соцсети, что готов ко второму браку.

Известно, что Столяров уже несколько месяцев встречается с чемпионкой мира по бальным танцам Верой Бондаревой. Отношения пары развиваются столь стремительно, что девушка уже переехала к блогеру.

«Она поймала букет невесты, привет-пока!» — подписал Столяров фото с избранницей в своем блоге.

При этом бывший зять Шойгу решил сохранить интригу и не уточнил, готов ли он сделать предложение новой возлюбленной.

Напомним, Ксения Шойгу и Алексей Столяров воспитывают дочь. Их брак распался через три года после свадьбы.

Ранее Алексей Столяров заявил, что полтора года после развода ни с кем не встречался, но сейчас обрел личное счастье. Кроме того, в жизни блогера произошли и другие важные перемены. В частности, он купил квартиру, сделал ремонт и уже погасил ипотечный кредит.