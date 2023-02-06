«Привет, мир»: певица Ольга Орлова родила дочь и рассекретила ее имя

Телеведущая Ольга Орлова поделилась радостной новостью с поклонниками. 45-летняя знаменитость, наконец, снова стала мамой! Звезда опубликовала в личном микроблоге фото из роддома.

Поклонники с нетерпением ждали, когда у артистки появится ребенок. Напомним, что у нее есть старший сын, а теперь еще и дочь. Ольга заранее предупредила фанатов, что сама расскажет о рождении ребенка. Она сдержала слово и показала себя.

«Привет, мир! Я – Аня! 06.02.2023», – написала звезда в личном микроблоге.

Напомним, что телеведущая родила ребенка от своего мужа по имени Валерий. Многие критиковали Ольгу и твердили, что она не сама вынашивает малыша. 45-летнюю звезду обвиняли в том, что она носит накладной живот, а за нее будет рожать суррогатная мама. Звезда всячески опровергала слухи. На новых фото артистка позировала в роддоме, что еще раз послужило доказательством ее слов.

Ранее мы писали о том, почему Орлова сразу выбрала для дочери искусственное вскармливание. Звезда объяснила это в своем личном микроблоге. По словам 45-летней артистки, это связано с иммунитетом.