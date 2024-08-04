«Привет»: Анастасия Задорожная впервые стала мамой

38-летняя актриса и певица Анастасия Задорожная впервые стала мамой. Артистка поделилась радостной новостью с подписчиками в личном блоге и опубликовала фото из больничной палаты.

На опубликованном кадре запечатлены руки новорожденного ребенка и его отца.

«Привет», — лаконично подписала снимок Анастасия Задорожная.

Актриса сообщила о своей беременности еще 10 мая. Тем самым Анастасия Задорожная объяснила свое временное отсутствие в соцсетях.

«Анекдотичная подборка постов с заголовком „Куда пропала Настя Задорожная?“ заряжает не хуже витаминов», — с юмором писала певица, публикуя первые фото в «интересном» положении.

Вместе с тем артистка признавалась, что ее пугает ажиотаж вокруг беременности и родов. Анастасия Задорожная призывала женщин не обращать внимания на обсуждения и доверять только себе и врачам.

«Всем, кто пребывает в ожидании, очень хочу пожелать не терять голову и держаться правильных ориентиров… Никто не знает, как вам лучше, чем вы сами, ваше тело и врач, которого вы выбрали не просто так», — отмечала знаменитость.

Напомним, Анастасия Задорожная уже несколько лет ведет закрытый образ жизни. Актриса состоит в браке с Владимиром Макаровым, который, по слухам, работает в сфере IT. Пара познакомилась в 2020 году. Сейчас супруги живут во Флориде, однако артистка периодически приезжает в Россию. Знаменитость уже давно отошла от музыкальной и актерской карьеры, она много путешествовала и занималась волонтерством, а теперь решила посвятить себя семье.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Задорожная объявила о завершении творческой карьеры.