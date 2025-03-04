«Привело к плачевным последствиям»: Стас Пьеха рассказал, почему сейчас одинок

Певец Стас Пьеха рассказал в интервью Леди Mail о личной жизни. Исполнитель хита «Она не твоя» объяснил, почему сейчас одинок. Оказалось, что это связано с творческими планами и кризисами.

В прошлом у Пьехи была семья с моделью Наталией Горчаковой, которая в 2014 году родила ему сына Петра. Через какое-то время они расстались, но сохранили общение ради наследника. После этого у артиста не было громких романов, а сейчас он один.

«В последнее время у меня отношений нет: я взял паузу, чтобы реализовать все свои творческие планы и прожить внутренние кризисы», – признался Стас.

Даже когда у певца были отношения, он старательно скрывал и от публики. Звезда объяснил, почему не хочет делиться своим счастьем с поклонниками.

«Я дважды пробовал афишировать свою личную жизнь и оба раза это привело к плачевным последствиям. Потому что те процессы, что идут внутри отношений, они ведь очень сложные», – порассуждал мужчина.

Пьеха убежден, что это может вызвать зависть и злость, а также непрошенные советы. Все это, по мнению звезды, не способствует «тонкому процессу налаживания связи между людьми».

«Считаю, не стоит пускать весь этот негатив в свою личную жизнь, поэтому и стараюсь не рассказывать о личном», – пояснил артист.

Также знаменитость поделился мнением о гостевом браке, который ранее называл предпочтительным для себя.

«Хочу сделать акцент, что гостевой брак — это не про свободные отношения, их я вообще за отношения не считаю. Я думаю, что это неплохая альтернатива привычному понятию семьи. Потому что необязательно жить так, как нам навязывает другие: общепринятые морали часто уродуют нас и заставляют страдать, ведь все мы разные и значит, что у всех нас могут быть разные формы отношений», – добавил звезда.

Ранее актер Константин Крюков рассказал, почему пропал из кино.