«Пока отказываюсь от многих проектов»: Константин Крюков рассказал, почему пропал из кино

Актер Константин Крюков в последнее время редкий гость на светских мероприятиях, а также его практически не увидеть и в новых фильмах. Как пояснил сам артист, пока он действительно отказывается от многих предложений, так как все его время уходит на уход за маленькой дочкой. Но в ближайшее время он планирует полноценно вернуться к работе.

Отцом во второй раз Крюков стал чуть больше года назад. Дочь Алену ему родила жена Алина. По словам Константина, появление на свет малышки кардинально изменило его жизнь. Например, он стал плохо спать. Причем проблемы со сном наблюдаются у него уже долгое время, но няню супруги не нанимают.

«Няня у нас появилась на девятом месяце, но ненадолго. Няни — это тяжело. Нужно найти правильного человека. Потому что этот человек все время с тобой, в том числе», - цитирует слова Крюкова StarHit.

Из-за дочки актер вынужден пока откладывать многие съемки, лишь недавно он согласился сняться в клипе певицы Алсу, с которой дружит.

«Я же пока отказываюсь от многих проектов, потому что хочу проводить побольше времени с малышкой. Но уже все, начинаю потихоньку работать обратно», - заявил Константин.

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